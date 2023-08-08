洋基工程2023年上半年合併營收81.01億元、年增28.71％，營業利益10.99億元、年增18.01％，歸屬母公司稅後淨利8.87億元、年增19.83％，全數改寫同期新高，以除權後股本8.7億元計算，每股盈餘為10.16元。

以此推算，洋基工程第二季合併營收創45.69億元新高，季增29.37％、年增27.36％。營業利益6.2億元，季增29.43％、年增15.86％，歸屬母公司稅後淨利4.98億元，季增28.07％、年增17.75％，雙創歷史次高，每股盈餘約5.7元。

觀察洋基工程「雙率」表現，第二季毛利率雖降至16.92％的近1年半低點，但營益率13.58％，略優於首季13.57％、遜於去年同期14.93％，仍創同期次高。上半年毛利率、營益率略降至17.03％、13.58％，分創同期第三高及同期次高，表現仍持穩高檔。

洋基工程表示，第二季及上半年營收創高，主要受惠人工智慧（AI）、高速運算（HPC）及數據中心等應用暢旺，帶動半導體、印刷電路板（PCB）及電子零組件產業等高科技大廠製程技術推進與資本支出擴張，其中半導體廠建廠最積極，上半年無塵室工程營收占比達65％。

洋基工程指出，憑藉高技術含量的廠房設計與施工能力，超大規模的無塵室及機電工程統包經驗，以及上游原材料採購規模經濟優勢，可有效掌握材料、施工等成本，維持施工品質及效率，使上半年毛利率仍可維持17.03％，優於同業平均水準。

截至上半年，洋基工程未認列的在手訂單金額為168.5億元。展望後市，隨著大型無塵室機電空調工程持續推進，可望在未來12～18個月陸續完工認列、挹注營收及獲利表現，公司對下半年展望維持樂觀審慎，預期今年營運可望維持穩健成長動能、再創新高。

此外，洋基工程上半年完成泰國子公司設立，下半年將與當地廠商洽談策略聯盟合作，於東南亞進行無塵室機電空調工程施工，預估明年中開始認列貢獻。同時，近期也接獲北部A級商辦大樓的機電空調工程訂單，可望為營運及多角化經營再添成長動能。