信紘科2023年第二季合併營收6.16億元，季增15.35％、年增5.15％，改寫歷史次高。營業利益創0.74億元新高，季增4.23％、年增13.53％。配合業外收益跳升挹注，使稅後淨利0.71億元，季增17.5％、年增21.8％，改寫歷史新高，每股盈餘1.6元則創歷史次高。

累計信紘科上半年合併營收11.5億元、年增2.47％，營業利益1.45億元、年增達46.82％，配合業外收益年增18.16％挹注，使稅後淨利1.32億元、年增達46.67％，每股盈餘2.97元，全數改寫同期新高。

信紘科表示，第二季廠務供應系統整合業務、綠色製程解決方案兩大業務動能齊揚，前者受惠半導體相關產業客戶穩健推進新廠擴建，延伸的化學、氣體拆移機需求亦增加。後者則有「廢有機溶劑去除雙氧水」個案許可少量試產、機能水設備出貨銷售增溫挹注動能。

同時，信紘科近年採取多元產業接單調整、兩大業務訂單結構優化策略，配合原料採購、平均人力產值及生產效率精進，使第二季毛利率23.97％、營益率12.05％，雙創同期第三高。上半年毛利率回升至24.3％的近5年同期高，營益率12.65％則創同期次高。

展望第三季，儘管目前半導體業擴產擴廠步調放緩，但信紘科整體在手訂單維持穩定水準，隨著多元產業市場布局效益逐步顯現，有助減緩短期單月營收波動狀況，對第三季營運維持審慎樂觀看待。

除了持續深化台灣市場業務規模，信紘科亦拓展海外市場廠務供應設備、機能水及特殊廢液處理等設備銷售，同時投入新產品、新技術、新工法等研發，持續擴增專業人才與良好培訓，全方位提升整體競爭力，盼創造未來營運正面效益。