長聖細胞委託製造業務可望持續蓬勃發展，並已獲得細胞委託訂單排程已至2024年2月；此外，長聖透過轉投資佈局創新醫療領域，旗下轉投資公司包括長佳智能、育世博及聖安。特別值得注意的是，育世博於今年8月掛牌上市，長聖持有育世博達7,338張股份，法人預估長聖潛在金融資產評價利益可觀，結合本業與業外積極表現，法人樂觀看待長聖今年全年度的獲利表現。

長聖的異體細胞新藥臨床項目進展也值得矚目，旗下異體CAR001新藥治療晚期復發/難治性實體腫瘤的Phase I/IIa新藥臨床試驗，預計將於3Q2023年完成美國FDA IND申請，有望突破現行CAR-T僅用於自體細胞及血液腫瘤限制。

而異體臍帶間質幹細胞(UMSC01)作為最快進度的項目，已完成一期急性心肌梗塞臨床試驗並成功通過美國與台灣FDA的二期A臨床試驗申請，是國內進度最快、也是第一家治療急性心肌梗塞的再生醫療業者；於急性缺血性腦中風一期臨床試驗已進行至最後一組(cohort 3)，多發性硬化症的應用，也在今年7月開始I/IIa期臨床的收案。