台灣大第二季合併營收435.5億元，較去年同期成長5%；EBITDA為89.1億元，較去年同期成長1%；稅後淨利為30.4億元；稅後EPS為1.08元。112年上半年合併營收865.6億元，較去年同期成長7%；稅後淨利57.5億元，EBITDA為175.9億元。

電信業務亮點方面，台灣大第二季行動服務營收較去年同期成長6%，智慧型手機月租用戶ARPU來到700元，上半年月租用戶月退租率下降至0.73%。台灣大持續推廣mo幣多、好速成雙、Disney+、OP響樂生活四大獨門專案，帶動資費升轉，獨門專案用戶佔智慧型手機用戶比例攀升至21%。

台灣大電子商務成長動能穩健，momo第二季合併營收為262.1億元，年成長4%；主倉與衛星倉總數合計達到55座，較去年同期增加4座。另一成長引擎家用寬頻上網服務，第二季營收年成長6%。

台灣大受惠於四大獨門方案，電信服務營收持續全速成長，加上電子商務與家用寬頻穩健增長，第二季合併EBITDA創下歷史新高，上半年自由現金流量亦年增10%，反映了台灣大優異的營運表現。

另外，台灣大董事會於8月4日核准追加112年度網路建設資本支出，追加後112年度資本支出合計156.53億元。上述資本支出款項之支付，係依工程實際執行進度請款，並非全數於112年支付完畢。