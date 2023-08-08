2023台灣美食展以「吃美味，嚐幸福」為主題，規畫「金牌特物」、「探索台味」、「異國美食」和「藝鳴驚人」四大展區，並解除疫情期間禁止邊走邊吃規定，盼讓台灣民眾逛展時盡情品嘗美食，展出規模達600格，較去年成長15％。

主辦單位台灣觀光協會表示，今年美食展期間活動不間斷，共有超過60場廚藝秀、近百場場美食講座及超過200位廚師與職人共襄盛舉。多家參展廠商表示，今年美食展人潮與買氣旺，參展的新開發或經典商品詢問度顯著提升。

同時，台灣觀光協會也與旅行業者合作，近300位搭乘皇家加勒比遊輪「海洋光譜號」的國際旅客，昨日在基隆港下港後就直奔台灣美食展吃好料，開展前便陸續有外國旅客在門口排隊進場品嚐台灣美食。

台灣觀光協會會長表示，台灣美食是台灣和世界連結的共同語言，來台灣的遊客都受美食吸引，美食展讓觀光客可一窺台灣美食面貌，能讓觀光客快速了解台灣。2024台灣美食展將於明年8月2～5日登場，期待明年能有更多國際旅客來觀展，透過美食走進台灣。

交通部觀光局副局長林信任感謝主辦單位、參展部會及業者的努力與參與，表示今年美食展人潮與曝光量更勝往年，顯見已揮別疫情。而來台的國際旅客也持續回升中，相信明年美食展會更盛大，請觀光業、美食業的夥伴一同努力，期待明年美食展與大家繼續相見。

今年台灣美食展也持續與台北捐血中心合作「捐血送門票」，為血庫注入250萬cc熱血。退輔會響應公益推出5顆限量紀念茶倉拍賣，最高單顆60萬元、總額共152萬，全數捐出給榮民榮眷基金會。