2024總統大選藍綠白目前競爭激烈，民進黨總統參選人賴清德昨（7）日接受電視台專訪，談到民主大聯盟已有6人退選時，賴稱這代表他的標準比法律、民進黨或是其他政黨都還要高。

賴清德昨日接受政論節目《鄭知道了》專訪，針對在野是否可能結盟一事表態，說不管藍白到底會不會合，票數過半、國會過半都是他努力的方向，而他也知道此次選舉光靠民進黨就想達成此事恐怕力有未逮，因此提出民主大聯盟，進行跨黨派、跨世代、跨領域的合作，希望鏈結台灣最大的民主力量，共同守護台灣。

「不好意思，我要潑冷水！」媒體人陳東豪當場質疑，賴清德推出的民主大聯盟已有6人退選，「眼前這個狀況，你怎麼去證明你有能力去把國會過半？你的民主大聯盟是可以禁得起考驗的？」

賴清德則說，籌組民主大聯盟的用心是好的，雖然有6個人離開了，但有些是因為他們所用的標準較高，也是他對社會的承諾，「我希望民眾能夠看到我們的用心，而不是說看到6個人離開。多少人離開是一回事，而是看到我們的標準是高於法律、高於民進黨，也更高於其他政黨，是用一個社會觀感來做標準，這是我們的決心。」