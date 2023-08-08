美股今天在投資人靜候通膨數據之際強彈，拋開上週回檔陰影。道瓊指數勁揚407點，創逾7週來最佳表現；標普500指數漲0.9%，與那斯達克指數一同止住連4黑頹勢。

3大指數全天幾乎都在平盤以上，道瓊工業指數終場勁揚407.51點，漲幅1.16%，收在35473.13點。標準普爾500指數反彈40.41點，漲幅0.9%，收在4518.44點。科技股為主的那斯達克綜合指數上漲85.16點，漲幅0.61%，收在13994.4點。

在生技股安進（Amgen）漲近4%帶動下，道瓊指數締造6月15日以來最佳單日表現。

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）A、B股都漲逾3.4%，衝上歷史新高價。波克夏5日公布，第2季在保險業績亮眼、投資部位大賺下轉虧為盈，單季營業獲利首度突破100億美元，現金部位水漲船高。

蘋果公司（Apple）股價下挫1.7%，表現在道瓊指數30檔成分股中墊底。蘋果3日公布上季iPhone事業收入低於預期，股價連5黑，拉出去年12月以來最長跌勢。

電動車大廠特斯拉（Tesla）公布財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）去職，股價跌幅接近1%。

費城半導體指數反彈1.09%，連4黑跌勢止步。8月下旬將公布季報的輝達（NVIDIA）股價漲逾1.6%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.2%。

今年美股走出去年因聯邦準備理事會（Fed）緊縮貨幣政策而大跌的陰影，投資人拋開通貨膨脹、區域銀行接連倒閉、企業獲利縮水、朝野惡鬥以致美國面臨倒債危機等憂慮，股市隨科技股翻身再現榮景，標普500指數7月上漲3.1%，2021年以來首見月線連5紅。

但信評機構惠譽（Fitch）上週摘除美國頂級債信評等，投資人連忙避險，美股賣壓湧現，道瓊指數單週下跌1.1%，標普500指數與那斯達克指數跌幅約達2.3%、2.8%。

美股財報季接近尾聲，上季企業獲利普遍衰退，但情況沒有想像糟糕。根據財經數據供應商慧甚（FactSet），標普500指數已公布季報的企業中，獲利優於華爾街預期的比例近8成，略優於近幾年水準。

本週投資人焦點轉向美國通膨、消費者信心數據，特別是預定10日公布的7月消費者物價指數（CPI）報告，因為這攸關聯準會官員9月集會的利率決策。

分析師預估，美國7月CPI年增率從6月的3%升至3.3%，扭轉去年7月開始的連12降走勢，凸顯通膨回歸聯準會目標2%的最後一哩路難行。

聯準會去年3月起積極升息對抗通膨，今年7月升息1碼（0.25個百分點），聯邦資金利率目標區間達22年來最高水準，官員暗示利率還有進一步調高的空間。

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）今天在亞特蘭大一場活動表示，為壓制通膨，聯準會「可能有必要」進一步升息。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）日前接受紐約時報專訪時說，有必要維持限制性政策「一段時間」，但通膨若持續趨緩，明年有可能降息。