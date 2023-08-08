This slow-mo of Freddie Freeman’s homer 🔥 pic.twitter.com/Wqw43LDjcq — Ben Cary (@Ben_Cary_) August 7, 2023

道奇明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）上周極為神勇，26打數13安打3盜壘，助隊橫掃美聯爐主運動家，他在3連戰的每一場都是猛打賞，榮獲「國聯單周最佳球員」。道奇8日戰勝教士，弗里曼又擊出兩支安打，打擊率漲到0.340，攻擊指數1.013幾乎成為國聯第一戰將。

美聯打擊率最高的目前是藍鳥畢謝特（Bo Bichette）0.321，其次是光芒迪亞茲（Yandy Diaz）0.315、紅襪吉田正尚0.308、天使大谷翔平0.306。

弗里曼的打擊率足以在美聯稱王，但是「打擊機器」阿萊斯（Luis Arraez）從美聯轉到國聯，並以0.375雄踞榜首，還有勇士小阿庫尼亞（Ronald Acuna）0.342。弗里曼和小阿庫尼亞的攻擊指數都超過1.000，美聯僅有大谷翔平打到這麼高（大谷大聯盟最高，弗里曼居次）。

原先效力勇士的弗里曼在2022年開季前加盟道奇，勇士另買來一壘手歐森（Matt Olson）遞補，歐森也是非常厲害，以39轟暫居國聯全壘打王。

太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez）上周對守護者投出無安打比賽， 9局讓對手形同「27上27下」，如果沒有1次四壞保送就是完全比賽了。這個壯舉讓瓦德茲生涯首度獲選「美聯單周最佳球員」，這也是太空人2019年的寇爾（Gerrit Cole）以來首位獲獎的投手。