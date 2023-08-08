低薪高房價的時代，引發許多年輕人想躺平過日子的想法，一名31歲男子住在雲林，透露自己年薪80萬，沒物慾，現在人生目標只想躺平，因此想確認自己是否有這樣的條件，而網友們看到他年薪有80萬又住南部後都直呼「根本是人生勝利組」。

原PO昨天（7日）在PTT發文，今年31歲，打算不婚不生，目前收入年薪80萬，加上沒物欲，住在雲林，唯一的心願是想開台進口車爽一下而已，依這樣子的條件，是不是就可以躺平了？

貼文一出，掀起大批網友熱議，其中一看到原PO是住雲林又有年薪80萬，這樣的薪水算很高，「在雲林pr90了」、「夠了，算是勝利組」、「雲林這薪水可以買房了吧」、「這收入每年兩三趟亞洲隨便飛」、「雲林這薪水不是台塑就是公務員」、「雲林80很好了吧，不要亂花就過得好」、「雲林，80萬是土豪」。

但也有人認為原PO對躺平的定義有誤解，指出躺平是領中位數以下的薪水，買不起房，人生目標只有活著，不婚不生，但原PO還有想開進口車的物慾，不算躺平；也有人認為想法要長遠一點，「年薪80萬可以賺到幾歲，請考慮中年失業的狀況」。

根據行政院「薪資平台」資料，年薪80萬領先全台70%受雇員工，統計顯示僅20%員工年薪超過80萬。