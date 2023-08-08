新北市五股區昨（7日）下午發生一起車禍，一名10歲的陳姓男童與姐姐在民義路一段正要走行人穿越道過馬路時，行經的機車騎士疑似視線受阻未見前方有行人，直接將陳童撞飛，造成他全身多處血腫、擦挫傷，模樣駭人，所幸並無生命危險。對此，由於現場無監視器畫面，警方將向客運公司調閱行車紀錄器畫面，進一步釐清肇事原因。

昨（7）日下午4時許，新北市五股區民義路一段發生一起車禍，34歲張姓男騎士騎乘普重機車與過馬路的10歲陳姓男童發生擦撞。（圖／警方提供）

據悉，該處行人穿越道是閃黃燈，行人需按下專用號誌按鈕，才可通過，當時陳童與姐姐要過馬路，但他們按下按鈕後都沒有反應，最終受不了的陳童決定直接橫越馬路。

這時騎機車直行該路段的34歲張姓男子，疑似視線被靠邊停車上下乘客的公車所阻擋，沒發現陳童穿越馬路，見到他走出已來不及，未減速當場撞飛陳童。

陳童全身多處擦挫傷，所幸送醫急救後無生命危險。張男經酒測後，酒測值為0，全案不涉及酒駕。

警方指出，由於張姓騎士稱公車停止擋住視線，他依號誌前行，男童突然衝出來才撞上，男童事後送淡水馬偕醫院治療。警方將行文向客運公司調閱行車紀錄器的監視畫面，以調查釐清肇事責任。

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