羅姓男子在2007年拿鐵鍊、伸縮繩及老虎鉗的工具，凌虐性侵並囚禁妻子，他犯後還怪他裝置避孕器，拒絕懷孕生子「傳宗接代」，他被依攜帶凶器強制性交而凌虐罪判囚6年定讞，他服刑期滿遭法院裁定強制治療，檢方認定他仍有繼續強制治療的必要向法院提出聲請，台灣高等法院裁定繼續執行強制治療到2024年7月31日。

高院指出，強制治療依法為5年以下，其執行期間屆滿前，檢察官認為有延長之必要者，得聲請法院許可延長之，第一次延長期間為3年以下，第二次以後每次延長期間為1年以下。

高院表示，羅男執行強制治療之期間已滿3年9月，但他未通過結案評估，仍有強制治療的必要，他聲稱已罹患肺腺癌第4期 ，不要再治療，則與本案無關，亦不可採，高院裁准檢察官聲請，讓羅男繼續執行強制治療之期間，從2023年7月31日起算1年。可抗告。

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