許多人對於高爾夫球印象就是「有錢人玩的」，一名網友直言，看不懂高爾夫球哪裡好玩，「是要製造有錢的氣氛嗎？」也有網友認為打高爾夫又累又曬，頂多是聊天機會比較多。內行網友則表示，主要是「談生意」，且場地寬闊，不怕隔牆有耳；另外，打高爾夫屬於比較靜態的運動，對於有年紀的人比較友善。

一名網友在批踢踢發文詢問，「有錢人為什麼都打高爾夫球？看不懂哪裡好玩，是要製造『林北就是有錢』的氣氛嗎？打高爾夫有什麼樂趣嗎？」

貼文曝光後引發許多討論，內行網友直言打高爾夫主要是談生意，「交際談生意，而且這是上流人的運動」、「邊打邊聊天，火藥味很低的運動」、「高爾夫有時候是一種身分地位象徵」、「俱樂部會員不便宜，能在球場認識的人普遍都是上等人，而且球場寬闊，跟人談秘密比較安全。」

另外也有網友認為高爾夫比其他運動靜態，「心肺跟肌力要求都不高，對運動不多的人比較友善」、「不然一群中老年人打籃球嗎」、「60～70歲董仔投籃，你敢擋嗎」、「籃球太喘怎麼說話，網球太遠聽不到。」