庫得科技的造車模式匯聚台灣科技及汽車產業價值鏈，新能源車型與智能座艙將成關鍵競爭優勢。X-Platform如同電腦主機板，攜手產業夥伴共組產業聚落齊力拓展國際市場。

庫得科技共同創辦人施振榮2011年就提出了「電動車，台灣下一個電腦業」的願景，預言「電動車將會帶動全球汽車產業生態的變化。」如今，電動車市場的成熟演進，「若能掌握此契機，循台灣科技業設計創新的精神，展現台灣具備設計電動車整車系統的關鍵能力，將為台灣的電動車產業帶來發展的新契機，供應全球市場所需」也成為施振榮先生親力創建庫得科技的宗旨。

庫得科技的X-Platform電動物流車底盤將扮演如同電腦主機板的平台角色，施振榮強調，開放平台才能有效匯聚ICT產業及汽車產業的優勢，啟動電動車產業典範轉移；垂直分工則能將各自的優勢極大化，共創價值、平衡利益。庫得科技X-Platform的發表成功，相信能促進產業聚落的成形，齊力拓展國際市場。

「綠能及智慧運輸，不論在台灣或者全球，商機無限。」庫得科技董事長吳廣義表示「挑戰很大，但這就是機會。」此外，台灣的企業未來面臨大量的碳權需求，選擇庫得科技的電動物流車將成為減少碳排放的重要途徑。隨著疫情過後電商行業的熱絡，同城速運、冷鍵物流面臨著行業快速發展，利用電動車具備之優勢來降低能耗、智能座艙來提升效能取得關鍵競爭優勢。

庫得科技總經理楊孜仁表示「庫得科技發表的首款純電動物流車底盤X-Platform，全新定義了電動物流車該具備的產品屬性」，除了空間與性能的優勢外，智慧座艙使車隊管理及駕駛環境融為一體，展現台灣電子科技產業與車輛產業系統整合的成果。此外，「庫得科技採用垂直分工的造車思維，尋求彈性化、模組化的產品組合。」

庫得科技的造車模式提升了零部件模組化共用率，降低研發時間及開發費用，同時也催生出優秀的系統供應商。庫得科技X-Platform提供車身、車體打造廠更多的彈性及物流業品牌個性化及功能化的訂製空間，還可拓展不同的商業用途，包括小型客運巴士及多功能廂型車等。