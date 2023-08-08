大中華廠區的工作天數已回復正常，國巨7月合併營收為88.88億元，月增1.3%，但年減14.6%，累計1到7月合併營收為617.76億元，較去年同期減少14.1%。

國巨2023年上半年合併營收528.52億元，年減14%，合併毛利率為33.1%，年減5.4個百分點，營業利益為100.06億元，營業淨利率為18.9%，年減6.1個百分點，歸屬於母公司業主之稅後淨利為78.61億元，年減35.4%，每股盈餘18.82元；其中，第2季合併毛利率為 33.2%，季增0.2個百分點，年減5.6個百分點，營業利益為50.85億元，營業利益率為19%，季增0.1個百分點，年減6.2個百分點，歸屬於母公司業主合併稅後淨利為37.3億元，季減9.7%，年減37.1%，單季每股盈餘為8.92元。

展望第3季，國巨表示，由於供應鏈的庫存及終端需求仍持續調整中，且整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境變數仍多，預估第3季合併營收將與第2季持平，毛利率及營業利益率預估將持平或微幅增加。

在產能利用率方面，第2季國巨標準品產能利用率約40%到50%，特殊品產能利用率約70%，國巨預估，第3季兩大產品產能利用率與第2季相當。