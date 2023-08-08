行政院長陳建仁7日到高雄稱讚高雄市長陳其邁防災有做到超前部署，還驚吐「不像有些沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難」，遭外界質疑是暗酸南投縣長許淑華防災不力。反觀藍白多名縣市首長這次力挺南投，派出大量救災機具搶進南投，連新竹市長高虹安也跨黨派伸出援手讓網友相當震撼。

南投縣長許淑華昨（7）日在臉書指出，萬事莫如救災急，她6日深夜與幾位縣市長聯繫後，台中市盧秀燕市長協助支援南投75台搶災機具，雲林縣長張麗善也派出15台搶災機具挺進仁愛、新竹縣長楊文科派出10台已抵達仁愛。另外，台北市長蔣萬安、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美、新竹市長高虹安都表示搶災機具待命中，隨時準備支援南投。許淑華對於外縣市的伸出援手，也表示「向各縣市政府表達感謝」。

由於南投災情嚴重，藍營首長紛紛留言表達關心之情，蔣萬安稱「同島一命，天佑南投！這是我們應該做的，縣長加油！」、新北市長侯友宜「為南投祈福，新北市會盡力協助救災，縣長加油」、王惠美「天佑南投、南投加油！各位救災夥伴辛苦了，祝願一切平安」、黃敏惠「南投加油！真的辛苦了，願一切都平安！」、楊文科「新竹縣與南投縣同在，盡全力協助救災，南投加油！願一切平安！」、台東縣長饒慶鈴「縣長平安」、基隆市長謝國樑「南投加油！願一切平安！救災夥伴辛苦了！」

除此之外，身為非藍營地方首長中，高虹安也過來打氣加油，「南投加油，天佑南投！新竹市救災器具與人員準備好了，隨時可以馳援南投！」引發網友熱議，「不分黨派，互相支援、救災，團結齊心」、「替本村受災戶感謝高市長」、「市長好棒加油愛您喔」。

新竹市長高虹安也喊話力挺南投。（圖取自高虹安臉書）

另對於陳建仁夾槍帶棒稱有地方沒辦法超前部署，許淑華也喊冤，可能對南投偏鄉山形地貌不太了解，如仁愛鄉或信義鄉有些山林居民，平時就算道路通暢，下山就也要耗費2小時，一但碰到主要道路中斷加上斷訊，根本聯絡不到，作業相當困難，縣府在颱風前第一時間就協助245個民眾安置撤離，隔天立即跟中央提出直升機請求，就是盼望除了希望讓物資順利送達災民手中，也能對需要醫療協助的民眾提供後送資源。