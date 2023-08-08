男星施柏宇憑藉電視劇《想見你》莫俊傑一角走紅，不過近期他在錄製大陸演技類綜藝節目與女星張藝凡合作，疑似在未告知的情形下自加吻戲，遭到網友怒批不尊重；對此，施柏宇公司發出最新聲明回應了。

施柏宇在大陸綜藝《一拍即合的我們》中與張藝凡組隊，詮釋互相喜歡的感情戲，劇中有一段親臉的橋段，在彩排時施柏宇親臉，結果正式拍攝施柏宇現場加吻戲，嘴對嘴吻了兩次引起張藝凡粉絲不滿；對此，施柏宇所屬經紀公司昨（7）日發出聲明，強調外界所傳出的「加吻戲」一事，均為不實言論。

然而，聲明中強調施柏宇在拍攝過程，秉持專業態度，全都照劇本情節內容排演，且完成作品拍攝，更曬出的劇本截圖，其中「他衝動地在女生的唇上輕啄了一記，隨後又立刻坐下」，可見親吻橋段確實是有出現在劇本中；此外，聲明更提到，不排除針對傳播不實訊息及製造虛假矛盾者提出告訴。

施柏宇公司聲明全文。（圖／擷取自巨果娛樂微博）

劇本截圖中可見確實有吻戲。（圖／擷取自巨果娛樂微博）

事實上，事件爭議爆出後，節目官方便發出聲明「感謝大家對《一拍即合的我們》的厚愛和關注，在節目錄製過程中，所有工作人員及演員都是秉持著專業的態度進行內容創作，在尊重劇本的前提下完成全部拍攝」。

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