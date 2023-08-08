前台北縣刑警隊小隊長林安順1997年查緝毒品時遭槍擊殉職，如今卻傳出已67歲的遺孀王女士遭25歲的小兒子家暴。王女因不堪屢遭小兒子毆打，6日凌晨至新北市海山警分局新海派出所聲請保護令，詎料，當日晚間11時許，小兒子又再對母親施暴，家屬向警方報案，警方將林男帶回偵訊，訊後將依法送辦，檢方昨（7日）晚間向新北地方法院聲押獲准。

據了解，林男有毒品、傷害等前科，疑因長期吸毒緣故，導致性情暴躁，不僅在外逞凶鬥狠，回家後又動輒對老母親拳打腳踢，王女不堪長期被毆打，6日凌晨至警局聲請保護令，豈料，林男得知後不但不知收斂，竟又對母親施暴，甚至揚言「要每天凌虐」。

家屬認為林男已無可救藥，帶王女至醫院驗傷，王女頸部、臉部擦傷，左眼瘀青，右眼結膜出血，驗傷後前往派出所報案。警方獲報隨即至林男住處將其帶回，偵訊後依傷害罪嫌送辦。

新北地檢署檢察官昨（7日）晚間複訊後，向新北地院聲押林男，未禁見；新北地院已裁定羈押。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。