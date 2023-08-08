一名61歲女子20年前起就有三高問題卻輕忽，直到10年前起反覆胸悶胸痛才就醫，顯示三高指數嚴重超標、血管嚴重阻塞，放了2根支架才改善症狀，但之後就不再規律服藥、回診，即使今年2月又因胸悶求診，但女子只想吃藥緩解不適，上周女子強烈胸悶胸痛，在醫師要緊急治療時，女子還堅持要下床如廁，未料意識不清、心跳中止，經搶救仍不治。醫師嘆女子因不遵從醫囑而喪

新光醫院心臟內科醫師陳冠任在其臉書表示，上述女子10年(2013）前開始反覆胸悶胸痛才就醫，診斷為三高指數嚴重超標、造成心血管阻塞，放了2根支架才改善症狀，女子曾短時間內配合治療、規律回診，抽血報告數字也相當良好，但時間一久，女子自認病已經好了，就不再規律服藥、不再規律回診。

直到去年，女子因又開始胸痛而就醫，因女子擅自停用所有血管藥物，導致心臟血管再度阻塞，心導管檢查發現，心臟血管再度阻塞，經處置後胸痛舒緩，但她症狀一改善，又不再吃藥、回診，直到今年初再因胸悶就醫，但她只想吃藥緩解，不再做任何手術。上周末她突然強烈胸悶胸痛，被送來急診，醫師認為一定要做緊急治療處置時，但她不顧勸阻、堅持下床排尿，因而症狀加劇，意識不清，最後心跳中止，搶救仍回天乏術。

陳冠任表示，女子若第一次發作肯乖乖控制，之後幾次發作時肯重新配合治療、再疏通血管，上周末被送至急診室時，肯配合醫囑好好靜養，今天的結果將大不同。

他感嘆，這樣的患者相當多，因為很多人的觀念就是「能不吃藥就不吃藥，即便血壓高、血糖高、血脂高、血管阻塞等都沒關係，只要沒吃藥就表示我是健康的人。」、「反正真正大痛再請急診醫師救我就好了。」