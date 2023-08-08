范博毓表示，8月後TV品牌客戶持續針對年底促銷備貨，TV面板價格依然延續前幾個月的漲勢，縱使連續幾個月的TV價格上漲已經讓部分品牌客戶大感吃不消，成本壓力增加，可能要進一步減少採購需求的雜音也陸續出現，不過面板廠認為持續透過稼動率的調控，按需求生產，仍可以讓價格維持上漲動能。目前預期8月32吋上漲2美元、43吋上漲3美元、50吋上漲5美元、55吋上漲6美元、65吋上漲6~8美元、75吋上漲8~10美元。

目前觀察8月MNT面板價格仍有機會維持上漲，但因為商務機種需求持續疲弱，消費機種需求在第2季已增加不少，第3季再成長空間也不明顯，因此預期8月份的價格上漲幅度依然不大，較早反映漲價的Open Cell面板在8月份漲幅稍微收斂，預計漲0.1~0.2美元。至於面板模組報價，8月份預期21.5吋上漲0.1美元、23.8吋上漲0.1美元、27吋上漲0.1美元。

8月NB面板價格仍維持微幅上漲態勢，不過因為整體第2季面板出貨增長明顯，第3季面板出貨成長空間反而縮小，因此目前價格調漲仍較集中在低階的HD TN機種上，中高階的FHD IPS機種因為供給產能較充沛，調漲空間可能較少。面板廠仍希望全面調漲各尺寸規格的價格，目前預期8月份HD TN機種調漲0.1美元，FHD IPS機種也調漲0.1美元，最終仍端賴面板廠與品牌客戶的議價後，觀察品牌客戶能否接受全面調漲。