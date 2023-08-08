不少人會在LINE App建立單人群組方便記事，一名女大生的單人群組命名為「吱吱喳喳」，好奇網友的群組名叫什麼？網友紛紛截圖分享，不少名字都超級爆笑，如「阿茲海默提醒簿」、「有人已讀我會怕」等，但也多數人將名字設定成「老公」或「老婆」，用偶像照片當頭貼。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，很多人都會在LINE創立只有自己一個人的群組，在裡面紀錄工作、生活、課業等瑣事，她把群組名字取做「吱吱喳喳」，好奇大家怎麼命名？

不少人設定成「老公」或「老婆」，照片是偶像。（圖／示意圖，記者楊雅婷攝影）

網友截圖分享自己的創意，如「阿茲海默提醒簿」、「代辦破事」、「除了我，還是只有我」、「超級垃圾桶」、「你唯一的朋友已離開聊天室」、「不會被自己已讀」、「本宮備忘錄」、「我是邊緣人」、「沒朋友的孩子」、「有人已讀我會怕」。

也有不少人的群組大頭貼設定成偶像照片，群組名為「老公」或「老婆」，網友用的偶像大多為韓國演藝人員，包括Super Junior李赫宰、BLACKPINK Rosé、BTS田柾國、演員李鍾碩等，「好喜歡『老公』這個群組名」、「我也要改成『老公』」、「馬上學起來」、「期待每天收到老公的訊息」。