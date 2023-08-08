八點檔女星賴慧如憑藉著可愛外貌以及甜美歌喉出道後，獲得不少觀眾青睞，在多部本土劇中擔綱一角而受到不少粉絲喜愛。去年7月她大方認愛國標舞老師劉家銘後，時常在社群平台上放閃，羨煞眾人。近日她被拍到歡慶27歲生日，手上多了一枚戒指，推測男友可能在生日趴上求婚成功。

賴慧如出演過不少本土劇，令許多觀眾印象深刻，此外她因參加節目《舞力全開》，認識現任男友劉家銘，兩人曾被拍到進入溫泉會館、共騎機車返家等，不過兩人一直低調迴避緋聞，直到去年7月賴慧如終於大方認愛，得到不少祝福。前陣子賴慧如才傳出向劇組請長假，並在社群限時曬出與男友現身美國拉斯維加斯的動態，意外傳出低調在當地註冊結婚的消息，對此她的經紀公司否認此傳聞，澄清這趟旅行是去拜訪親戚。

賴慧如與閨密的慶生趴。(圖/店家IG、賴慧如IG)

不過據《鏡週刊》報導，賴慧如近日連開了兩天的生日趴，第一天是長輩日，有胡瓜、陳美鳳、王彩樺到場祝福，但第2天的芭比主題派對，除了閨密到齊，國標舞老師男友劉家銘還當場求婚，也被目擊到手上多了一枚鑽戒。

事實上，賴慧如曾與導演高琮凱有過一段婚姻，隔年生下1女，並於2018年補辦婚禮，但這段婚姻僅維持短短5年就告吹，她曾透露離婚主因是夫妻倆長期聚少離多、理念不同，她也強調雙方是和平分開，「退回現在的狀態，反而會互相尊重彼此。」