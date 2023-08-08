阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）持續在美國足球大聯盟掀起旋風，前日在美墨聯賽盃16強賽踢進兩球，包括第85分鐘追平的自由球，助隊在PK戰淘汰達拉斯。梅西彷彿是邁阿密輸入的作弊碼，達拉斯總教練艾斯特維茲（Nico Estevez）無奈地說：「我以為我們贏定了，我們已把對手逼到角落。」

邁阿密國際的荷蘭門將馬爾斯曼（Nick Marsman）先前公開反對梅西加盟，在梅西入隊並且大發神威之後，球團宣布釋出馬爾斯曼！此舉被媒體描述為「邁阿密老闆貝克漢（David Beckham）開除了梅西的反對者馬爾斯曼。」

馬爾斯曼6月時對美媒ESPN說：「我個人認為球團還未準備好迎接梅西，我們只有臨時球場，沒有大門，閒雜人等都能出入，也沒有安全人員，我認為球團準備還不足。」由此看來馬爾斯曼並非對梅西有意見，反而是覺得球團配不上梅西。

無論如何，邁阿密不接受馬爾斯曼公然唱反調，大聯盟只允許球團買斷1位球員，邁阿密決定這個人就是馬爾斯曼了。此舉讓邁阿密清出薪資空間，外傳他們正嘗試延攬梅西的老搭檔蘇亞雷斯（Luis Suarez）。蘇亞雷斯當年曾與梅西、內馬（Neymar）在西甲巴塞隆納組成令人生畏的「南美三叉戟」連線，