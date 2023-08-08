昨天台股掛牌的241檔ETF中，有4檔擠入最熱門交易，包括統一美債20年(00931B)、元大美債20正2(00680L)、國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)等。目前台股掛牌的債券型ETF已經高達88檔之多。

美國通膨受到控制，預期主要國家央行將放緩升息步調，隨升息逐步漸入尾聲，讓債市承壓的不確定性淡化，有利市場氣氛好轉，帶動資金回流長債等市場，在上周美國主權債信評遭降評下，目前殖利率來到相對高檔，在具投資價值狀況下，將有價格反彈空間，可配置相關債券ETF掌握投資機會。

去年受到聯準會密集升息影響，美國公債價格大幅下跌。以00931B追蹤的彭博20年期(以上)美國公債指數為例，目前指數點位已跌破三十年以來平均值的兩倍標準差。統一美債20年ETF（00931B）基金經理人許雅惠表示，目前美國公債價格出現嚴重超跌，按照歷史經驗，美債價格通常會在聯準會升息尾聲落底回升，投資人可以趁機進場布局，參與後市美債價格反彈行情。