台驊今年上半年已認列股利收入及短期投資收益超過2.7億元，貢獻每股盈餘超過2元，加上提高資金運用效益、外幣兌換利益及定存利息收入等，業外收益總體貢獻每股盈餘超過3元。全年度股利收入預計超過7.6億元，對於全年每股盈餘貢獻將達5.56元。

董事會也通過配發今年上半年現金股利3元，股利發放率為53.6％，昨日收盤價計算，現金殖利率為4.12％，年化現金殖利率約達8%以上。

除海空運外，台驊積極發展內貿物流，累計上半年營收13.59億元，年增率10.6％。主要受惠全球電動車版圖持續拓展，近期包含比亞迪或是特斯拉在全球電動車銷量皆創下佳績，帶動鋰電池需求大幅增長，集團旗下子公司聯宇達方近年承接能源車用鋰電池國際大廠內陸物流業務，該產品項須具備化學品運輸執照及多式聯運整合營運模式，包含國際散裝礦砂船運輸、長江內河運輸、海鐵聯運集裝箱運輸，以及碼頭裝卸、船邊理貨、卡車運輸、倉儲作業和派送加工廠道路運輸及海關報關作業等，未來幾年每年都有2位數以上的成長空間。

進入第3季產業旺季，台驊認為，全球零售庫存壓力正逐漸回到常軌，零售端上下游產業受到季節性需求影響，拉貨動能正緩步回溫，在航商嚴格控艙及降速運營下，SCFI重新站回千點以上並高於疫情前運價。自8月起各大航商已調漲歐洲線運價3成，同時遠東至美西、美東也大幅調漲2~3成不等的運價，顯示各航商皆不願意長期低價承攬貨運，採取以量制價的戰略提升運價。

預期第3季美西及美東運價有機會維持在2,000及3,000美元水平，有利於航商及貨代保有一定的獲利空間。此外，AI應用商轉與電動車持續增加市佔率等因素，搭配年底購物旺季重新建立庫存，在運價反彈及季節性拉貨動能提升下，台驊預期第3季本業營運將優於第2季，下半年集團整體獲利表現可望優於上半年。