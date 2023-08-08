好市多今天起無法再使用舊的國泰世華銀行聯名卡，須改用富邦銀行聯名卡才能刷卡消費，也讓許多消費者疑惑，原本的國泰Costco聯名卡要剪卡嗎？對此，國泰世華銀行官網解釋，「本行會主動執行停卡作業」，也就是卡片會自動失效。

有網友昨天在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文，提醒大家國泰聯名卡已到期，8日開始去好市多要改用富邦銀行的聯名卡，引起網友討論，「如果要加油很麻煩欸！幹嘛要人把卡換來換去的」、「現金最好用」、「沒想到那麼快啊」、「準備迎接新點數」，也有人表示「終於可以刷富邦的卡了」、「人生就是這樣，沒有永久不變，希望富邦能更好」。

其中也有人疑惑，舊的聯名卡要剪卡嗎？要退貨怎麼辦？根據國泰世華銀行官網說明，Costco聯名卡合約屆期後，本行會由主動執行停卡作業，無法繼續使用，包括Apple Pay等行動支付也會被解除綁定，也就是卡片會自動失效。

同時《中時新聞網》整理相關國泰的舊Costco聯名卡權益問題，供民眾參考：

●沒用完的多利金怎麼辦？

國泰世華將於聯名卡合約結束後主動將多利金轉換為刷卡金，轉換比例為1元多利金=1元刷卡金，可折抵信用卡帳上消費。

●要退貨怎麼辦？

實體賣場退貨會直接退現金，不會退刷至國泰銀行信用卡。線上購物退費可以在線上購物辦理，費用會退款至國泰銀行信用卡。

●聯名卡只能使用至2023/8/7，卡片年費如何收取？

自2022年12月起下帳收取之Costco聯名卡年費，本行將自動為您全額減免。2022/8~2022/11之如您有繳交Costco聯名卡年費，本行將統計金額後另行退回您的信用卡帳上。

●下一期帳單怎麼看？

如持卡人有未使用完之多利金轉換為本行刷卡金，帳單將列示摘要說明及轉換金額，並自動折抵信用卡帳上消費。

●如果沒有辦CUBE卡的人怎麼辦？

刷卡金可折抵其它國泰世華信用卡帳上消費，無涉是否持有CUBE卡。

●換發的CUBE卡要收年費嗎？

換發之CUBE卡享首年免年費。次年年費規則詳見CUBE卡權益網頁。