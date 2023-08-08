市場對美國經濟軟著陸的信心提升，加上期待聯準會（Fed）明年可能降息，激勵道瓊工業指數大漲407.51點。台股今(8)日早盤約上漲30點來到17029.65點。

輝達執行長黃仁勳將於美國時間8日在洛杉磯的「SIGGRAPH 2023」進行演講，國內AI概念股緯創大漲逾5%約來到131.5元，廣達上漲2.5元至244.5元。

台股加權指數昨日終場上漲152.32點，收在16996點，漲幅0.9%，成交金額新台幣3220.94億元。外資賣超32.23億元，連續3個交易日賣超；投信連3買，買超金額31.14億元。

道瓊工業指數7日勁揚407.51點或1.16%，收35473.13點；標準普爾指數上揚40.41點或0.90%，收4518.44點；科技股為主的那斯達克指數上漲85.16點或0.61%，收13994.40點；費城半導體指數揚升40.21點或1.09%，收3739.41點。