港府7日公佈，經港澳兩地政府同意，港珠澳大橋港澳跨境貨車安排正式實施，澳門口岸跨境貨物轉運站將於8日起投入運作，港澳之間運送貨物將更為便捷。每日香港貨車赴澳上限初期訂為約400輛次。

據新華社，今日起，香港貨車可由香港經港珠澳大橋到澳門口岸轉運站交收貨物，並可同時將澳門輸港的貨物運送回港；澳門貨車經港珠澳大橋來港後可前往位於香港國際機場的物流設施交收貨物，並可同時將香港輸澳的貨物運送回澳門。此項安排還將擴大香港國際機場物流設施的客戶網絡。

香港特首李家超表示，相關安排是有助促進港澳乃至粵港澳大灣區交流、活絡經濟和加強融合的重要政策，也是強化港澳兩地物流設施的一項全新重要措施，為目前主要靠海運的港澳跨境貨運提供更大便利和效益，港澳兩地政府已就此簽訂協議。

港府運輸及物流局局長林世雄介紹，香港貨車經港珠澳大橋前往澳門口岸轉運站裝卸貨物，將獲免除澳門商業稅務登記及澳門行車稅，司機也無需申領澳門駕駛執照。每日香港貨車赴澳上限初期訂為約400輛次。