42歲名模錢帥君曾是女團成員，去年11月媒體報導她的郭姓富商男友因涉嫌洗錢被黑白兩道下令追捕，今年7月底在泰國遭逮，警方正在洽談遣返事宜，而知情人透露，錢帥君傳替男友生下兩個孩子，男友捲入犯法疑雲後，她社交軟體就不讀不回，與世隔絕住在3.6億豪宅中，和家人繼續享受平靜奢豪的世界。

錢帥君早年曾演出《花樣少年少女》、《就想賴著妳》、《絕對達令》等偶像劇，2013年便傳出和從事房地產業的郭男交往，但她被問到戀情都三緘其口，強調沒有接受對方金援，2018年她被拍前往貴族幼兒園接小孩放學，她才鬆口已經成為人母。據《鏡周刊》報導，沒想到孩子的爸郭男去年底傳出涉嫌洗錢等多項罪名，郭男還傳出潛逃出境，上月才在泰國被抓。

錢帥君的親友透露，原本她和男友住在大直的豪宅，男友傳出負面新聞時，她本人也開始從此與外界斷聯，如今已經不讀不回親友訊息，而每每經過錢帥君家時，家中都燈火通明，她應該仍住在那裡，沒有移居海外。不過，錢帥君的名媛姑姑錢德月每年過生日時，都會看到錢帥君參與，但今年錢德月的生日照中未見錢帥君赴會，可見她真的可說是從親友身邊徹底「人間蒸發」。

錢帥君原本常在IG分享富貴愜意生活，自去年底就開始全面關閉IG、臉書帳號，以「查無此人」的方式回應各項傳言。好友過去標註她的照片也都不見，資深媒體人林裕豐則透露郭男的賺錢手段，疑似和「做博弈、做洗錢、做匯兌」有關，並開機房做視訊對賭，但對此，錢帥君本人都暫無回應。