融程電2023年7月營收達新台幣2.48億元，月增3.56%、年增6.00%，今年單月第三高。累計2023年1至7月營收為新台幣15.62億元，年增9.38%，改寫歷史新高紀錄。聚焦跨產業領域商機成長趨勢帶動下，預期全年營運，營收和獲利穩健。

展望下半年，董事長呂谷清表示，融程電今年前7月營收創新高，雖然第三季營收恐受到去年基期高、客戶下單不明，部分案子遞延，營運與同業同看法，第三季營運恐較弱，表現介於第一季、第二季之間，但毛利率因匯率因素、採購成本下降，毛利率可望增加；第四季可望客戶較大較急拉貨下，下半年維持一定營運成長動能，整體年度在車檢、國防、新能源、物聯網、倉儲物流訂單持續挹注下，目標全年營收維持穩定成長目標不變，成長動能持續強勁，今年EPS、營收走揚可期。

融程電連3季維持38%以上，今年目標毛利率將維持2022年全年35%以上水準，考量因素有三，終端市場受通膨、俄烏戰爭衝擊影響，市場復甦未明；強固型電腦/醫療/國防為今年成長重心，有助毛利率上升；俄烏戰爭爆發後，下半年美國政府基建及國防預算加速執行。

展望後市，融程電的強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器(DISPLAY & HMI)與強固型筆電業務將持續聚焦八大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、行動載具電腦儀表板整合應用、能源應用領域、食品加工自動化、醫療保健、國防，與公共安全。另外也積極投入充電站，電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務，AIoT，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。