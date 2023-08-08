江宏傑上月27日帶著律師殺去日本開國際記者會，控訴前妻福原愛不聽從日本法院判決，8月2日福原愛遭強制執行，隔日她提出抗告，對此，江宏傑日本律師大淵愛子表示，若繼續不服從，只能動員警察的力量。

根據日媒《FLASH》報導，福原愛8月3日提出抗告，律師大淵愛子回應：「我們在記者會說過了，保全命令下達後馬上生效，無論對方有無提出抗告，都必須執行，假設不遵從法院命令，又蓄意隱藏行蹤以阻礙強制執行，我們只能借用警察的力量。」不過，大淵愛子強調目的非逼迫福原愛，因為江宏傑只希望前妻能乖乖執行法院判決，讓事情圓滿落幕。

事實上，強制執行分成「間接」、「直接」兩階段，間接執行是指若沒有依照法院履行，就會產生罰金並催促履行，假設仍沒有履行，就會變直接強制，由法院的執行官出面執行法院判決的結果。對於福原愛強硬的態度，大淵愛子先前表示，強制執行存在難度，因為目前無法得知福原愛的住處，因此無法執行，希望對方遵守法院的決定。而福原愛最近被傳疑似計畫移居新加坡，與橫濱男在泳池戲水，不過她近日回到日本，看到記者先深深低頭鞠躬，被問到有什麼話想說嗎？她回應：「很抱歉麻煩您了，現在還無法說什麼，只是祈求一切平安。」話畢後她再度深深一鞠躬。