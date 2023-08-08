大陸《環球時報》8日報導，美國《華爾街日報》7日報導，中俄兩國海軍艦艇編隊此前曾在阿拉斯加附近海域巡航，美國對此密切跟蹤監視。此前日本自衛隊也在相應海域監視。大陸軍事專家表示，可以斷定中俄聯合巡航編隊被美日一路跟蹤監視，在中俄事先對外發布相關訊息之下，美日還刻意透過媒體對外釋放資訊製造輿論陷阱、帶節奏。

《華爾街日報》報導引述美國官員消息稱，共計11艘中俄艦船曾在阿留申群島附近航行，未進入美國領海，在此期間，美國派出4艘驅逐艦和P-8反潛巡邏機追蹤監視。

美國北方司令部表示，「我們派出海空軍事力量以確保美加防務安全。中俄這次聯合巡航仍處於國際水域，不被視為威脅。」不過，報導引述一名美國智庫高級研究員的話稱，「中俄此舉具有高度挑釁性」。美媒稱，此次巡航「規模看起來是最大的」。

而在此之前，日本防衛省統合幕僚監部也對中俄海上編隊進行監視，日方稱，7月28日至29日期間，中俄軍艦通過宗谷海峽，從日本海駛向鄂霍次克海，日本派出兩艘艦艇及一架P-3C反潛巡邏機對中俄艦艇進行情報搜集與監視。

《環球時報》報導，北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華指出，中俄海軍根據兩軍年度合作計畫開展艦艇聯合巡航，是兩軍常態化、機制化軍事交流的組成部分，活動開始前中俄雙方也都發布消息，展示出透明性。中俄在西北太平洋的國際海域聯合巡航，不僅具有合法性，更有必要性。「當前美國厲兵秣馬，拉攏一些東亞國家改變防衛政策，搞軍事擴張，使地區安全形勢複雜化，中俄聯合巡航不針對第三方，是穩定地區形勢、維護亞太地區戰略通道安全的積極力量。」但美日試圖炒作中俄聯合巡航，製造輿論陷阱、帶節奏。以美軍操作為例分析，美方向媒體透露消息，並和智庫唱雙簧，渲染中俄威脅論，給中俄的例行軍事合作「扣帽子」。

另一方面，在美軍方宣布中俄聯合巡航未對美加造成「威脅」情況下，卻派出多艘驅逐艦跟蹤監視中俄海上編隊。去年中俄第二次海上聯合巡航在阿留申群島附近活動時，只有一艘美海岸巡防署巡邏艇在現場。

《環球時報》報導，大陸軍事專家宋忠平表示，美方此次出動4艘神盾戰艦及P-8反潛巡邏機，兵力規模不小，美方很清楚中俄海上編隊不會進入其領海，但在行動上故意展示出美把中俄聯合巡航視為對美國國家安全威脅。他認為，不可忽略的是，無論日美，在派出艦機跟蹤監視時，其主要目的是近距離觀察中俄演練課目、蒐集情報。美國的神盾戰艦具備搜索中俄軍艦多種訊號能力，可從中推斷中俄兩國海軍聯合能力；此外還可以監控中俄艦艇展示出的武器性能、艦艇資訊化能力。而P-8不僅可以搜潛，也可以對水面艦艇實施長航時監控。