颱風「杜蘇芮」殘餘勢力威力驚人，肆虐北京、天津及河北多地之後繼續北上，連續多日的強降雨天氣引發素有中國大陸北方糧倉之稱的黑龍江和吉林等地嚴重的洪澇災害。美國之音引述CNN報導，暴雨不僅奪去至少14人的生命，而且還導致對中國大陸14億人口糧食安全的關切。

「杜蘇芮」颱風七月底曾肆虐北京及河北多地，暴雨釀成洪災迫使100多萬人撤離家園，而且至少造成30人喪生。暴雨範圍北移之後，吉林省舒蘭市8月6日報告，強降雨引發的洪災至少導致14人遇難，1人失聯。舒蘭市政府發佈的受災情況指出，遇難者中包括了在第一線參加抗洪救災的副市長駱旭東以及其他2位公職人員，另有1位官員仍處於失聯中。

根據中國大陸官媒新華社的報導，舒蘭市轉移撤離的居民高達18000人。

在與吉林相鄰的黑龍江省，用於灌溉良田的河流漫過大堤，淹沒了稻田、摧毀了蔬菜大棚、並給工廠設備造成嚴重損毀。黑龍江省當局表示，全省25條河流的水位超越了警戒線，並且隨時可能決堤，淹沒周邊的農田和村莊以及工廠和其他生活設施。

中國大陸水利部8月6日發佈吉林和黑龍江防汛三級應急響應，距離最高的四級應急響應只差一級。

中共黨媒《人民日報》報導，在黑龍江省會哈爾濱，超過16.2萬人被轉移撤離，而且洪水還損毀了9萬公頃的農作物。而新華社則報導，在尚志市，60年不遇的強降雨天氣摧毀了超過42575公頃的莊稼。

以特級優質大米聞名的黑龍江省五常市，許多村莊和大片大片的良田變成水鄉澤國，當局目前正在統計水災造成的直接損失。

CNN在報導中指出，隨著與氣候變化有關的極端異常天氣，對中國大陸的農業和食品供應造成越來越大的威脅，中國大陸東北地區十分嚴重的洪澇災害引發糧食欠收絕收，潛在威脅著中國大陸14億人口的糧食安全。

中國大陸東北三省，黑龍江、吉林和遼寧地勢平坦，黑土地肥沃，被視為中國大陸非常重要的糧倉。這裡生產的糧食超過中國大陸糧食產量的五分之一，著名的糧食作物包括大豆、玉米和大米。

中國大陸農業農村部上星期警告說，最近連續襲擊中國大陸的「卡努」和「杜蘇芮」颱風引發的持續強降雨天氣和造成的水災，有可能對中國大陸的農業生產造成「嚴重的影響」。

在中國大陸東北此次因「杜蘇芮」颱風而遭受嚴重水災之前，另一個中國大陸重要的糧倉河南省今年5月下旬也曾發生強降雨天氣，導致當地大面積種植的麥子嚴重受損。根據中國大陸當地媒體的報導，連綿不斷的大雨正好發生在麥收季節，讓當地的小麥生產遭遇十年來最大的損失。

河南省的小麥產量佔全國小麥產量的大約三分之一。中國大陸國家統計局的數據顯示，河南今年麥收季節遭遇的大雨導致中國大陸今年的夏糧產量減產0.9個百分點，而這也是7年來中國大陸首次遭遇夏糧減產。

中國大陸中央氣象台官員上個月在一場記者會上透露，今年6月份席捲中國大陸北方的、一再打破歷史紀錄的高溫酷暑天氣導致的乾旱，給剛剛播種的玉米和大豆等作物造成嚴重的傷害。

CNN報導說，中國大陸農業在過去幾個月中接連遭遇的重擊在短期內將影響中國大陸的食品價格。而此幾個月中國大陸的食品價格一直相對穩定。在外部世界為通膨而頭痛之時，中國大陸則在擔憂通縮。

中國大陸國家主席習近平一再強調農業是國家安全的根本。CNN引述習近平今年3月在《求是》雜誌社發表的一篇文章中的話說，「農業一出問題，我們的飯碗就端在別人手中，我們將依靠別人吃飯。這樣我們怎麼實現現代化呢？」