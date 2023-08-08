●Natixis Investment Managers首席投資組合策略師Jack Janasiewicz表示，今天的行情是有夠多人或許想要「讓錢幫他們賺錢」，因為這一波上漲很多他們都沒跟上。這將使任何獲利了結導致的下跌受限。在獲利了結和逢低進場兩相交戰下，短期內應該會出現一些橫向盤整。

●摩根士丹利策略師、華爾街知名大空頭威爾遜（Michael Wilson）警告惠譽調降美國主權信評可能給美股帶來打擊。他在報告中指出，惠譽拔掉美國3A頂級信評和債息攀升可能促使美國財政政策轉向，目前市場對美國經濟加速增長的樂觀預期可能需要重新評估，一旦美國政府削減開支，則企業獲利恐將進一步下滑。他表示，過去12個月來的財政激勵措施帶動美國經濟意外增長，讓投資人誤以為此番榮景會一直持續下去，惠譽這次調降美國信評著實敲響了警鐘，市場將更加關注美國的債台高築、支出失控和經濟成長前景蒙塵等問題。

●摩根大通策略師Mislav Matejka也表示，美國經濟活動轉弱和信貸環境緊縮可能使企業獲利面臨挑戰。

●牛津經濟研究院（Oxford Economics）表示：「最近美國公債殖利率曲線變得陡峭，預告未來12個月可能出現「金髮女孩」（Goldilocks，形容形勢或事物恰到好處）的美好景況，即通膨放緩、聯準會在2024年逐步降息，這將有助於市場，並引領經濟走向軟著陸。