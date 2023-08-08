德國媒體周一晚間披露，台積電確定要赴德國設廠，預計生產28奈米晶片，政府補助一半的50億歐元（約新台幣1741億）此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人認為，雖然德國製造業的能力優於美國，但工會的強硬程度也比美國更兇，甚至提到BENQ德國子公司18年前的黑歷史，提醒台積電小心。

台積電赴德國設廠的消息傳聞已久，先前董事長劉德音也曾在6月的股東會上正面回應相關問題，他強調，台積電還在跟政府討論補助金額，希望不要有條件。此外，劉德音也點出德國缺乏半導體產業聚落及產業人力是2大隱憂，「德國政府有承諾要建立起來。」

德媒搶先曝光，德國政府補助一半的50億歐元與台積電合作設廠，引發網友們熱議，許多人質疑到處設廠將不利台積電營運，「哪有在到處蓋的，這樣根本不是好事」、「到處去開分店，到時候景氣下滑很慘」、「德國工會比美國強硬，感覺很辛苦啊。」

此外，有資深網友提到2005年明基通信（BenQ Mobile）德國子公司併購西門子失利，最終導致公司破產的悲慘案例，當時併購已經虧損的西門子，採取一連串縮減成本措施，引發工會不滿甚至發動示威，且公司虧損金額也超過原先所預期，最後只能落寞畫下句點。

網友表示，「BenQ當初差點被弄死」、「BENQ當年被德國工人給整死了，GG還來啊」、「笨Q被德國工人弄得差點破產」、「想到BENQ....德國工會比美國更硬」、「其實不只有BENQ，外企去德國設廠都有不小挑戰，特斯拉也被環保團體抗議而延宕過。」