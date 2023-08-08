今天是父親節，也是24節氣的「立秋」，民俗專家楊登嵙分享食衣住行育樂方面的開運祕訣及禁忌，提醒民眾多吃養肺食物、少吃辛辣、忌暴飲暴食；天氣逐漸轉涼，留意早晚溫差；夜晚睡覺盡量別開冷氣；建議早起到戶外運動，晚上9點後避免劇烈運動；另外忌悲傷、憂慮。楊登嵙也點名生肖屬鼠、龍、蛇、猴在立秋這半個月（8／8～8／23）要留意健康。

楊登嵙指出，今天凌晨2點23分節氣來到「立秋」，秋，即禾與火，有禾穀成熟的意思，是豐收的季節。古人有「春夏養陽，秋冬養陰」、「春生夏長，秋收冬藏」之說，養生一定要順應四時，才能達到延年益壽的目的。

楊登嵙提到，立秋後，自然界的陽氣開始收斂、沉降，應當開始做好保養陽氣的準備，養生則重養肺、護肝。

楊登嵙提醒，立秋這半個月，生肖屬鼠、龍、蛇、猴要注意健康，小感冒、小病痛會特別明顯，尤其是腹部的毛病，注意飲食衛生可以減低染病機會；此外，容易神經緊張，應盡量多休息，適量運動放鬆身心。

楊登嵙提供食衣住行育樂的養生與禁忌：

▍食

1、宜吃養肺潤肺的食物

可吃養肺蔬菜包括蓮藕、百合、銀耳、木耳、山藥、胡蘿蔔、豆腐等；水果如梨子、蘋果、山楂、荸薺等；果仁類有杏仁、核桃、花生、松子、芝麻等；另外蜂蜜也是秋季養肺潤肺的好食物。

2、清熱解暑

清熱解毒類食品既能消暑、斂汗補液，還能增進食慾，因此喝些綠豆粥、蓮子粥、百合粥和薄荷粥益處多。

3、涼性食物要適量

涼性食物要適量食用，瓜類水果像是西瓜、香瓜等。

4、少辛增酸

夏季吃些辛辣食物可以增加食慾，但立秋後要適當減少，因為秋天要收肺氣，辛辣太盛則傷肺。「增酸」是為了增強肝臟功能，所以要多吃酸味的水果和蔬菜，如奇異果、蘋果、石榴、葡萄、橘子、檸檬、番茄等。

5、多吃纖維食物

秋天乾燥易便秘，應多吃富含膳食纖維的食物，如空心菜、胡蘿蔔、地瓜、白菜、芹菜、豆芽、香菇、海帶、紫菜等。

6、忌暴飲暴食

到了秋季往往會進食過多，攝入多餘熱量，使人發胖，應要注意適量，不能放縱大吃大喝。

7、忌油膩、煎炸食物

油膩煎炸的食物不易消化，積聚在胃中，加重體內積滯的熱氣，不利於潤燥。

8、進補好季節

入秋人體對食物的吸收率會逐漸增高，太多肉類等高蛋白會增加腸胃負擔，影響胃腸功能，因此吃肉要適當。

▍衣

早晚日夜溫差大，別忘早晚添加衣服。

▍住

1、秋老虎到要注意防暑降溫，此時晝夜溫差逐漸變大，也要預防感冒著涼。

2、炎熱季節，許多家庭和辦公室都開著空調，容易患「空調病」，尤其立秋之後，早晚較涼，稍不注意就會出現腹痛、吐瀉、傷風感冒、腰肩疼痛等症狀；空調開放時間不易過長，夜裡最好不開。

3、有慢性病如哮喘、慢性支氣管炎患者及胃腸功能較弱的人，不宜長時間開空調，避免直吹。

▍行

早睡早起養精蓄銳、養肝護肺，早睡可以順應陽氣的收斂，早起可使肺氣得到舒展。且早睡早起可減少血栓的機會，預防腦血栓等缺血性疾病。

▍育

立秋的氣溫雖然沒有降低多少，但仍要堅持運動，可以在清晨爬山，多深呼吸；晚上9點以後則不要劇烈運動，避免出汗過多。

▍樂

悶熱勿煩躁，天涼莫悲秋，秋老虎的燥熱威力不容小覷，氣溫高令人心情煩躁，脾氣漸長，易於衝動，影響身心健康，要調整好心態，切忌悲傷、憂慮。

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