台中市豐原一對母子，日前騎機車到大安挖掘海瓜子，日落後欲返家，卻苦尋不到機車，由於天色漸暗，海邊已無人煙，母子不知所措求援警方，員警陳穎謙陪同尋找仍未果，靈機一動查看其手機導航紀錄，終於在小巷子找到機車，結束6個多小時辛苦尋車記。

豐原一對母子日前中午騎乘機車到大安區西岐海邊挖掘海瓜子，未料兩人在傍晚5時結束活動後，竟忘記機車停放在何處，母子倆便沿松柏堤防來回反覆尋找未果，由於夜色漸深且兩人又餓又累，於是報案請求警方協助。

西岐派出所警員陳穎謙晚間7時許獲報後馳援，陳員請母子坐上巡邏車在海堤邊找尋機車，但仍未果，突然靈機一動，查看母親手機導航紀錄，再加上其兒子對停車處周遭景色的記憶，終於在深夜11時許，於松柏海堤一處不起眼的廢棄魚塭旁小路發現機車。

母子經過長時間折騰相當疲憊，如果體力不支況下直接騎車返家恐有危險，警方便邀請她們返回所內稍作休息，並提供水果、熱食，供母子享用果腹，種種溫暖的貼心之舉，讓原本徬徨無措的母子逐漸恢復了精神，且由衷感謝警方的幫忙，直呼有警察真好。

大甲分局西岐派出所長黃益全指出，對於同仁以誠心、貼心來服務民眾給予肯定，讓民眾感受到警察溫馨的一面。也提醒民眾停放機車後可以將其停放位置拍下，或是注意附近是否有明顯的建築物及街景，並輔以GPS導航地圖截圖拍照標示車輛位置，若真的忘記停放在哪，也可以循著照片或是建築物找到愛車。