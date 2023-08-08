總統蔡英文日前喊自己絕無債留子孫，甚至稱蔡政府嚴守財政紀律，引起各界討論、批評，讓財政部召開記者會親上火線說明，不過國民黨立委王鴻薇昨（7）日質疑，不論哪一個版本的資料，都與財政部在本月6日公布的新聞稿有差異，且差額高達7000多億。

王鴻薇昨日在臉書表示，蔡英文一句「沒有債留子孫」讓財政部緊急滅火，解釋蔡英文任內長期債務成長只有4千多億，堅稱112年7月底止累計長期債務為5兆8,338億，財政部次長阮清華甚至還說「財政部若作假帳的話，我們都要下台了」，但她卻發現財政部官網公布的數據，與新聞稿內容有很大的差異。

「太神奇了，大筆一揮就把７０００億的債務給解決掉了！」王鴻薇指出，根據財政部全球資訊網的「財政統計月報」顯示的最新數字，至今年6月底為止，各級政府債務未償餘額達6兆5千億，全是1年以上的非自償性債務，且行政院主計總處去年8月公布的新聞稿，也明確指出112年度累計債務未償餘額6兆6千億，結果過了1年，債務餘額竟然少掉上千億元。

「這到底是什麼乾坤大挪移？」王鴻薇強調，無論哪一個版本的資料，都與財政部6日時發出的新聞稿有所差異，且金額高達7000多億元，讓王忍不住酸「我勸蔡英文你的財政不提還好，一提就經不起考驗，還要拉財政部為你陪葬，我又是引一次林智堅的名言『是非可以這樣顛倒嗎？』」