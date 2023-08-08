第2季受到汽車客戶出貨產品毛利偏低，單季毛利率僅20.56％，遠低於去年同期的28.03％，上半年整體毛利率21.41％，也較去年同期下降5.22個百分點，下半年汽車產品組合轉佳及醫療產品出貨增加，有助於提升毛利率表現。

今年以來汽車、電子及運動產品需求疲弱，7月營收5.83億元，累計前7月營收42.84億元，年減26.9％及21.1％。下半年汽車產品出貨有望反彈，全年有機會趕上去年水準；智伸科純電動車出貨產品以安全系統及懸吊系統為主，今年營收占比仍低，2024年純電動車占比預估提升到10％，2025年目標挑戰2成以上，也因為電動車量產，2024年汽車事業營收預期成長1成。

醫療產品受戶庫存調節，今年上半年成長不如預期，第2季營收占比約16％。今年下半年新客戶預計完成驗證，從第4季起開始拉貨，今年下半年出貨高於上半年，也因為今年陸續跟客戶進行驗證，2024年出貨力道增強，法人估計醫療產品明年出貨成長上看50％，有助於毛利率增加。