融程電2023至2025年受惠企業行動化的趨勢/數位轉型加速，加上市占率不斷提升，目標至2025年，每年營收皆維持穩定成長。董事長呂谷清說明，相較今年更看好明年展望，明年已掌握5成訂單。營運展望，汽車產業訂單動能持續強勁，倉儲物流及醫療保健訂單可期，其中未來看好醫療設備，將成為成長主帥，融程電開發其產品多年，以及與合作客戶布局多時，醫療設備汰換下，明年醫療設備將迎來爆發性成長。且在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。

AIoT帶動智慧製造、智慧醫療、零售需求顯現，隨著各產業與企業對於AI、企業數位轉型、5G升級的訂單需求持續攀升的大趨勢下，配合全球能源轉型與基礎建設升級之剛性需求爆發，強固型筆電也逐漸發酵，積極進行跨產業與產品的部署，瞄準國防、新能源應用、汽車檢測、電動車載駕駛載具儀表板等控制介面、雲端、軟硬體、系統整合領域布局，鎖定跨產業領域高成長應用聚焦發展，維持公司成長目標及獲利的正向展望。

強固型平板電腦是企業行動化下的最大受益者，全球強固型顯示器市場大約為美金75億元，每年成長6-7%。企業行動化的趨勢使硬體需求從固定式裝置如強固型螢幕顯示器及嵌入式電腦，快速轉移至強固型平板電腦及強固型筆記型電腦。融程電預期強固型平板電腦市場每年將呈現雙位數的成長，並在五年內達到翻倍。

融程電強固型行動電腦(平板電腦/筆記型電腦/PDA)，聚焦三大產業應用，2023年目標銷售比重，車輛診斷/電動車占31%，倉儲物流23%，醫療保健9%，其他(包括現場服務、重載工程、石油及天然氣、公共安全、工廠自動化、船舶、航空及其他)占37%。

年度營收60億元台幣？董事長說明，該為長期目標，但不會是明年達成之成長目標，明年仍挑戰營收最高，明年三大應用領域目標3成增幅。

融程電持續擴大營運版圖，董事長也透露，談幾家併購，包括參加日本公司私募，為高速運算電腦系統整合公司，要將產品賣進日本難，公司直接投資日本公司，前進日本甚至東南亞，目前私募案已送至日本主管機關，最後價格尚未決定，預計第四季將有眉目，未來也可望持續投資併購上市公司，目標對象上下游均有可能。而後續亦啟動增資，預計對EPS成長無礙。