終端市場需求不振讓傳統淡季比往年更淡，雙鴻因VGA等出貨下滑，第2季合併營收為25.96億元，季減20.85%，營業毛利為5.35億元，季減26.91%，單季合併毛利率為20.63%，年減1.7個百分點，營業淨利為1.48億元，季減59.32%，營業淨利率為5.73%，季減5.42個百分點，稅後盈餘為2.39億元，季減13.68%，單季每股盈餘為2.78元，累計上半年稅後盈餘為5.16億元，年減20.75%，每股盈餘為6元。

雙鴻表示，雖然第2季營收較第1季下滑，但伺服器佔營收比重維持在23%，產品組合優化，讓第2季毛利率維持在20.63%。

渡過第2季谷底後，NB及伺服器急單挹注，推升雙鴻7月合併營收重回10億元關卡，達10.72億元，月增26.14%，累計前7月合併營收為69.48億元，年減16.02%。

AI伺服器引爆水冷散熱需求，雙鴻佈局水冷散熱多年，應用於CPU新平台及AI伺服器兩家客戶的液冷散熱系統的水冷板(Cold plate)產品已開始出貨，預估第3季出貨可望較第2季倍增，液冷散熱核心設備CDU(流量控制單元)亦將於第3季開始出貨。

雙鴻表示，目前ODM、晶片廠客戶及資料中心液冷散熱相關開案量很多，預估今年第4季AI伺服器佔伺服器營收比重可望達5%到10%，水冷散熱相關零組件/模組產品佔比亦可望逐步提升，第4季伺服器產品佔營收比重可望挑戰30%，下半年營運有望逐季成長，毛利率也會比上半年好。