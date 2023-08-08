●紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，聯準會（Fed）有必要讓具有限制性的貨幣政策維持一段時間，但如果通膨如預期持續回落，則利率可能在2024年初開始下滑。威廉斯今年有貨幣政策的投票權。

●聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）周一表示，央行可能需要進一步升息，才能讓通膨回落至2%目標。上周六她在堪薩斯銀行家協會（Kansas Bankers Association）也發表過類似的談話，當時她表示，美國的通膨仍然偏高、消費者支出強勁，且房市反彈和勞動市場緊俏可能推升物價通膨，她在7月會議支持升息25個基點，並認為可能需要進一步升息才能讓通膨回落至央行設定的2%目標。她表示，如果即將出爐的數據顯示通膨陷入停滯，「我們仍會在接下來的會議決定升息。」

●聯準會官員釋出鷹派信號，周一美元反彈，盤中一度漲0.36%，報102.384。紐約9月期金下跌0.32%，收在每盎司1940.7美元。

●中國公布的旅遊數據意外疲弱，以及美國夏季用油高峰期已過，市場擔心美中兩國的原油需求可能轉弱，周一紐約期油跌88美分或1.06%，收在每桶81.94美元。倫敦布蘭特期油跌90美分或1.04%，收在每桶85.34美元。此前兩款期油已經連漲6周。