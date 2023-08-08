印度資深男星莫漢（Mohan）過去演出許多綠葉角色而翻紅，怎料卻驚傳他陳屍路邊，據當地警方初步調查已排除他殺嫌疑，目前將遺體送往相關單位進行檢驗死因。

根據《太陽報（The Suns）》等外媒報導，莫漢於7月31日被人發現陳屍於一座寺廟近處的路邊，直到警方到場後確認身分，並初步判定莫漢的死並無外力介入，至於確切死因目前待進一步調查釐清。

事實上，莫漢年輕時為圓夢，便離開家鄉地塞勒姆地區（Selem）四處打拚，即便剛開始僅接演一些不知名的配角，但他仍十分努力詮釋他所飾演角色，直到1989年憑藉電影《Apoorva Sagodharargal》成功打響名號，之後在《Naan Kadavul》電影中的演出乞丐的角色同樣出色。

不過，莫漢卻因沒有突出的個人特色及特質，在幾年後面臨失業，長年入不敷出導致他流浪街頭，更曾有人目睹他在城市馬杜賴（Madurai）乞討；據悉，莫漢的4名兄弟姐妹得知後沒人對其伸出援手，如今傳出離世消息，令人外界不捨。