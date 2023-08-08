藝人林秀琴與前球星「黃金戰士」陳致遠結婚18年，她過去曾是大嫂團的其中一員，靠著亮麗外表與幽默的口才成為各大綜藝節目的固定來賓，但後來惹上欠債風波後，現在淡出螢光幕，轉戰直播帶貨。近日她上節目透露自己「金魚腦」的事蹟，曾忘記繳交房貸讓住家險遭法拍，震驚不少來賓。

林秀琴在節目《小明星大跟班》中分享，在「大嫂團」時期賺到了人生第一桶金，在花蓮買了一棟房子，當時手中還有剩餘的錢，將該房屋去貸款二胎，她也準備好2筆錢，一部分為生活費、一部分是還房貸的款項。不過因為時間太久，夫妻倆以為自己已經繳完了，後來貸款的款項也被家人拿去繳罰單等費用花完了，她感到相當困惑，自己忘記繳這三年來對方都沒有人來催款，也沒寄通知書，強調：「正常貸款我都有繳，就是那筆小筆的忘記了。」

之後，有天林秀琴外出接到電話，得知有有一批人找上門，一路從一樓上到三樓，才知道住家要被法拍，門口直接被貼上封條，林秀琴趕緊與對方通話，對方詢問她：「小姐，妳都沒有繳，妳是不是有一筆貸款沒有繳？」令她相當錯愕。

林秀琴分享自己忘記繳房貸結果房子差點遭法拍。(圖/大明星小跟班 YT)

當時家裡只有老人家跟外傭，林秀琴趕緊向對方求情，「拜託你們不要這樣，因為家裡有80幾歲的老人家，因為我媽真的很緊張，他說那妳要繳個幾期，畢竟已經3年了，妳利息加一加很恐怖，我才貸30幾萬，我家整棟要被法拍，真的是……」她也為自己的健忘嚇到家人感到相當抱歉。