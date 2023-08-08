中壢青少年管弦樂團重新啟程，8日再度前往韓國，與韓國金浦青少年管弦樂團舉行音樂營、音樂會，並在桃園國際機場候機室展開行前快閃音樂會，祝褔所有旅客父親節快樂。（陳麒全攝）

中壢青少年管弦樂團重新啟程，8日再度前往韓國，與韓國金浦青少年管弦樂團舉行音樂營、音樂會，並在桃園國際機場候機室展開行前快閃音樂會，祝褔所有旅客父親節快樂。（陳麒全攝）

中壢青少年管弦樂團成立10餘年，每年暑假皆前往各國演出，演出足跡遍及法國、義大利、西班牙、愛沙尼亞、澳洲、日本等國家。2023年隨著疫情解封，中壢青少年管弦樂團8日啟程再度前往韓國，與韓國金浦青少年管弦樂團舉行音樂營、音樂會，並在桃園國際機場候機室展開行前快閃音樂會，祝褔所有旅客父親節快樂！

平日旅客熙來攘往的候機室，突然飄揚「望春風」、「威廉泰爾序曲」等中外名曲，吸引不少候機旅客及航空公司人員駐足，聆聽美妙樂聲。中壢青少年管弦樂團團員在登機前，以中提琴、小提琴、長笛、豎笛、小號進行快閃演出，帶給候機旅客一場驚喜的音樂饗宴。首次在機場舉行快閃音樂會的團員表示，也對於能在國門進行演奏，感到難忘和與有榮焉。

中壢青少年管弦樂團2012年與韓國金浦青少年管弦樂團締結為國際姐妹團，期間曾兩度赴韓演出，其中更於韓國首爾KBS電視台音樂廳演出，成為第一個在此音樂廳演出的台灣青少年樂團。

今年中壢青少年管弦樂團將再與金浦青少年管弦樂團，展開為期一週的音樂營，進行密集練習並舉辦和平音樂會，象徵全球疫情已遠離，正式邁向一個新的未來。韓國金浦青少年管弦樂團為韓國最大的青少年音樂組織，共分為四團，團員高達400人，每週固定團練，聘請韓國知名職業級音樂家擔任指導老師和指揮。這次與中壢青少年管弦樂團第三度攜手合作，於8月12日在韓國金浦高村藝術館舉行「台灣韓國和平音樂會」，將演出「望春風」等台灣民謠，邀請韓國當地僑胞前往欣賞，一解思鄉之情。

中壢青少年管弦樂團理事長張思葳表示，樂團成立10餘年，除每年規劃國外演出，每學期也舉辦大型音樂會，包括甫於7月2日結束的定期公演，邀請日本東京交響樂團首席三浦章宏，廣受樂迷好評。此外，2024年1月亦邀請日本東京愛樂交響樂團長笛首席？橋史波來台協演，再次將國際級音樂盛，讓台灣所有愛好音樂的民眾共賞。

張思葳強調，過去疫情期間無法進行團練，但中壢青少年管弦樂團仍利用線上團練方式，讓學習不間斷，並錄製全體團員演出影音作品，展示學習成果。樂團自韓國演出返台後，將於8月26日舉辦新學期團員招募，歡迎有興趣的青少年朋友加入樂團。詳情請上中壢青少年管弦樂團臉書粉絲團查詢。（網址：https://www.facebook.com/jungliyouth）