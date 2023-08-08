北非最大的市集位在吉馬廣場，也被列為世界非物質人文遺產 。（半伴旅遊提供／吳娮翎台北傳真）

疫情期間創業的「半伴旅遊 P.P. TOUR」，創辦人禹珮辰有多年的旅遊經驗，2021年創業後，延攬業界專業人才，她認為，疫情是危機也是轉機，當所有旅遊業都停滯，大家回到相同的起跑線，也因為有過往帶團還有業務經驗，她在創業上，一改過往實務上遇到的痛點，並改善旅遊從業環境，成為最有個性的旅行社，他推出「團費級距模式」，挑戰過往團費統一價制度，只要旅客一起揪團，人越多越便宜。

南非Sanbona野生動物保護區，近距離接觸動物並住宿一晚。（半伴旅遊提供／吳娮翎台北傳真）

禹珮辰目前主打其擅長的歐洲、非洲線、中東線，推出半自助行程，在大城市提供自由行跟1日團的選擇，可以跟領隊去玩，也可以自己放飛，有鑒於現在機票供需失衡，機票價格高昂，採用不含機票的銷售模式，也讓旅客有更多彈性可以安排行程，甚至找到比團體機票更便宜的機票。

半伴旅遊未來也會推出性別友善專屬行程，像是跟團參與馬德里同志遊行。（半伴旅遊提供／吳娮翎台北傳真）

另外，半伴旅遊也是業界首個主打「性別友善」的旅行社，她認為，性別友善及多元的風氣是國際趨勢，團隊除了參與台灣同志遊行活動，也推出海外同志遊行旅行方案，讓旅遊有更多元的可能，也讓有志者可以參與更多國際盛事。

針對時下流行的達人團，禹珮辰表示，20年前才沒有所謂的達人，大家都是跟著喜歡的領隊去玩，疫情前開始流行達人帶路，以半伴旅遊來說，禹珮辰這會找實際有接觸過以深度文化為主的達人，增加旅行體驗感，像是非洲摩洛哥行程找來作家「蔡適任」同行，吸引各地旅人慕名而來。

人類學家蔡適任嫁到撒哈拉，曾用人類學的研究精神走過三毛的《沙漠化為一口井》，而今再寫下自身異國婚姻的故事《娑婆撒哈拉》。（時報文化提供／吳娮翎台北傳真）

擁有法國文化人類學博士學歷的蔡適任，在2010年底因緣際會走入撒哈拉，2015年嫁給撒哈拉土生土長的遊牧民族貝都因人「貝桑」，兩人在當地經營旅宿還有深度導覽，也和許多台灣旅遊業者合作，蔡適任在大漠帶團，總會遇到許多團員好奇她跟先生的愛情故事，特別是許多遊客對異國婚姻有過多浪漫想像，其實進入婚姻都在吵架，如今透過書籍更有脈絡的記錄下來，以她和先生交手的家族故事寫下《 娑婆撒哈拉 》，揭露異國婚姻的現實面，《 娑婆撒哈拉 》用鄉土劇方式展演了異鄉婚姻，以及女性的自我成長，期以透過這本書，鼓勵有同樣處境的女性。