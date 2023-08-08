周一泛歐Stoxx 600指數收盤小漲0.4點或0.09%，為459.68點。本周稍晚，德國、中國、美國都將公布通膨資料，這些都將影響利率走勢預期。

礦業股下跌1.0%。而儘管Aurubis重申了本財年獲利預期，該銅生產商股價仍大跌9.5%。

Capital.com分析師Daniela Hathorn說，我們看到一些業績報告出現相反方向的(股價)走勢，主要是這些業績的(分析師)預期已經很低了，而業績表現仍比預期還要糟糕。

醫療股上漲0.6%，抑制了大盤的跌勢。丹麥生技公司Bavarian Nordic在公布Chikungunya病毒疫苗的晚期試驗正面效果之後，大漲3.1%。

歐洲的軍工股上漲1.0%，來到歷史新高點。國防工業公司，義大利的Leonardo和英國上市的Melrose分別上漲3.1%和2.6%。

道富環球的多資產策略師Anthi Tsouvali說，看到中國和烏克蘭的情形，地緣政治的衝突正在加劇，這對軍事工業市場是相當有利的。

西門子能源大跌6.1%，該德國公司稍早表示，風力渦輪機部門的問題，將讓公司虧損22億歐元，雖然遠低於預估，但仍讓人對該業務的未來產生疑問。

此外，Sentix的調查顯示，歐元區投資人信心在八月意外上揚，結束了連三個月的下跌。但是沒有跡象顯示，信心會持續好轉。

線上地產平台Scout24在上調全年財測後，大漲5.4%。

荷蘭郵政在上調2023年營業利益財測後，大漲9.5%。