西班牙朝聖之路備受消費者青睞，2024年也將推出達人隨行團 。（輕裝上陣提供／吳娮翎台北傳真）

極圈內雪地活動也是報名極光團，當地熱門體驗活動。（輕裝上陣提供／吳娮翎台北傳真）

何時旅遊、輕裝上陣創辦人許采原才剛創業就遇上疫情，迄今連續開了5家分公司，她將「何時旅遊」定位在傳統旅行社的規模，而「輕裝上陣」以深度、客製化、半自助旅行為主，她表示，去年解封後，旅遊熱潮回溫，今年目標雙倍成長。

有豐厚旅遊經驗的許采原也剛從西藏踩點回來，預計先在「何時旅遊」推出系列西藏團行程，後續「輕裝上陣」則會有精緻小團，可以在每個景點停留比較多時間，也可以去大巴難達之處，明年也會加入「轉山」等熱門行程，她表示，目前行程來說，沒有旅遊時間限制的「沙壩」最熱銷，朝聖之路則主打旺季4到6月，以及9到10月，另外也有節慶限定的墨西哥亡靈節、跨年瑞典極光團等。

許采原觀察，許多有自助旅行能力的人還是喜歡跟半自助團，所以「輕裝上陣」就是為新型態旅遊者所設計，6人成行，在旅行規劃上比較彈性，時下流行的達人團，成本比較高，但可以為旅人帶來不同體驗，比方說，極光團有攝影師隨行，可以讓難得的極光體驗留下珍貴合影。

許采原分析，現在流行的達人團，除了達人自帶流量，達人本身的魅力也能為旅程加分，像是沙壩團有親子部落客「豬豬隊友」隨行，更適合闔家旅遊，明年開團的朝聖之路則有達人領隊帶路，她也談到，現在許多人會對「領隊」工作有期待。

她分享，當領隊最重要的人格特質就是要有熱枕，有開創、冒險性格，更能樂在其中。