台北市一名35歲黃姓女子，6日凌晨在中山區酒吧飲酒後外出抽菸，見警方正在盤檢違規車輛，黃女上前敲打車頂，經警方制止後，黃女竟揮拳攻擊值勤女警，女警鼻樑瞬間瘀青，忍住疼痛，與男警聯手制伏黃女，全案訊依妨害公務罪嫌移送法辦。

警方調查，6日凌晨2時許，中山分局建國派出所組合警力，於長安東路一段44號前，盤查一違規自小客車時，路旁一名黃姓女子突向前徒手拍打車輛車頂，警方詢問車主，車主表示與黃女並不認識。

未料黃女突然向前推開女警，並試圖推倒警用機車未果又出腳踢擊路邊車輛，現場員警見其情緒失控且有攻擊行為向前制止，過程中黃女又再次出拳攻擊女警，警方隨即依妨害公務罪現行犯將其逮捕。

警方將黃女帶返所後，經實施酒測，其酒測值高達1.02MG/L，全案依妨害公務罪嫌移請臺北地檢偵辦。

女警曾昱瑄，身高近170公分，因甜美長相被稱作「警界陳庭妮」。(警方提供)

據了解，遭揮拳攻擊的女警曾昱瑄，身高近170公分，因甜美長相被稱作「警界陳庭妮」，大學就讀財經法律系，通過特考班任職警察，曾以保警身分支援中和分局偵查隊，與同事緝勇破槍枝毒品工廠，去年9月經統調來到台北市建國所迄今。

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