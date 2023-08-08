民眾黨總統參選人兼黨主席柯文哲近日因姐妹會活動找了「空姐應援團」，遭民進黨批評「物化女性」，引起外界熱議。對此，資深媒體人謝寒冰怒轟，最沒資格批評別人物化女性的就是民進黨，因為它不只是個沙文主義政黨，先前一度被傳可能被民進黨提名出戰北市第五選區的藝人「雞排妹」鄭家純，過去販賣情趣用品與「原味」私人用品時，也未見綠營人士出面譴責她。

民進黨立院黨團昨（7）日召開記者會批評柯文哲，綠委范雲砲轟，民眾黨已病入膏肓，在活動時不自覺的歧視女性，綠委洪申翰也批評，這場活動讓人看得瞠目結舌，他推測，會有這種狀況只有兩個可能，一種是民眾黨故意「衝康」，另一種則是民眾黨上下辦事不周、「雷到不行才會做出這種事情」。

謝寒冰昨在中天政論節目《大新聞大爆卦》直言，民進黨最近猛攻民眾黨部尊重女性，但它根本沒資格這麼做，他指出，雞排妹過去曾販賣自己的「原味」私人用品與情趣用品，此舉嚴重的物化女性，但綠營卻沒有人出面指責她。

謝寒冰研判，民進黨近期猛打柯文哲與民眾黨「不尊重女性」，可能是看到柯民調下降、以為攻擊奏效了，然而，會發生上述情況，可能是因為柯最近沒有提出亮眼的論述，再加上國民黨總統參選人侯友宜的支持度最近回升、在野勢力開始有轉變所致。