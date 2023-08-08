石岡區一名女子在臉書賣二手水果箱遭詐騙集團盯上，還有假FB工作人員主動訊聯繫她。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

石岡區一名女子在臉書賣二手水果箱遭詐騙集團盯上。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市石岡區鄭姓女子在臉書銷售二手水果箱，7日收到陌生買家來訊，討論到一半對方傳送「臉書將被停權」連結，還有自稱FB工作人員主動來訊聯繫她，鄭女情急之下點開連結，並被要求輸入身分證字號，她突然驚醒緊急報案，經警察一番說明下，鄭女感謝警方及時協助讓她免於受騙。

石岡區59歲鄭姓女子7日11時許驚慌的走進石岡分駐所，向警方表示自己在臉書出售水梨箱子，過不久收到陌生訊息稱要購買，鄭女與對方討論買賣細節到一半時，對方突然傳送「臉書公告 系統偵測到您的臉書帳號尚未認證，即將被停權，如需處理請點擊連結」的對話內容，且她發現FB訊息功能無法傳送。

此時馬上就有自稱FB工作人員的人主動傳訊息與鄭女聯繫，以及出示臉書工作證，讓鄭女開始緊張深怕自己的FB帳號遭停權，便急忙點擊對方所提供之連結。鄭女點擊該連結後便跳出輸入身分證、銀行帳戶之網頁及要求填入手機傳送認證碼，她感到害怕且不知所措，決定先去派出所向警方求助。

石岡所巡佐許秉盛、員警黃勝揚了解情形後，當場引導鄭女向家人傳送貼圖，只見訊息功能正常無異狀，鄭女才恍然大悟。警方解釋這是詐騙集團常用的手法之一，並向鄭女宣導切勿亂點陌生連結，鄭女對警方的熱心協助表示肯定及感謝。

石岡分駐所所長余青峰表示，民眾如有接獲疑似詐騙訊息，務必提高警覺，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。